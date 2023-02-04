نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية بالاسم ورقم الجلوس.. سجل بياناتك

أعلنت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية اليوم السبت، إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية بالاسم ورقم الجلوس، عبر رابط مخصص للنتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

ويمكن لأولياء الأمور والطلبة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية بالاسم ورقم الجلوس، من خلال الضغط على الرابط هـنـا، وكتابة البيانات المطلوبة والضغط على إظهار النتيجة.

وقال الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، في بيان رسمي، إن نسبة نجاح الطلاب في الشهادة الإعدادية بلغت 77.4% من بين الطلاب الحاضرين للامتحانات.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية غدا في المدارس

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنه من خلال بيانات الاسم ورقم الجلوس، يحصل الطلبة على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية، قبل إعلانها غدا في كل المدارس بالإدارات التعليمية.

وتابع «بحيري» أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في الشهادة الإعدادية بلغ 26 ألفا و701 طالب وطالبة، مشيراً إلى أن نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للمكفوفين 100%، ولضعاف السمع والصم 100%.