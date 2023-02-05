اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ببني سويف اليوم

كشف مصدر داخل ديوان عام محافظة بني سويف، أنه من المقرر أن يعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الإقليم نتيجة منتصف العام الدراسي للصف الثالث الإعدادي الشهادة الإعدادية 2023 اليوم الأحد، وذلك عقب الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة الخاصة بأعمال التصحيح والرصد والمراجعة الدقيقة لكراسات إجابات الطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة بني سويف بالاسم ورقم الجلوس

ومن المقرر الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة بني سويف بالاسم ورقم الجلوس، عقب اعتمادها من محافظ الإقليم، وذلك على الموقع الرسمي لمحافظة بني سويف، وعدد من المواقع الإليكترونية بالمحافظة.

61 ألف طالب أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية في بني سويف

وأدى أكثر من 61 ألف طالب وطالبة بالصف الثالث الُإعدادي في محافظة بني سويف، امتحانات منتصف العام الدراسي التي انتهت الأربعاء، 25 يناير في 308 لجنة على مستوى الإدرات السبع.

مراجعة دقيقة لاجابات الطلاب

وكشف الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة الخاصة بكراسات إجابات طلاب الشهادة الإعدادية 2023 سارت بشكل منتظم، بمختلف المواد الدراسية في ظل توجيهات مستمرة من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتحري الدقة في أعمال التصحيح والمراجعة وعدم ترك أي جزئية في السؤال، وتوخى الحرص والدقة في مراجعة أوراق الإجابات قبل أعمال الرصد حرصا على مصلحة الطلاب.