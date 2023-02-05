عاجل.. الحكومة: لا تأجيل لموعد بدء الفصل الدراسي الثاني

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار بتأجيل استئناف الفصل الدراسي الثاني 2022/2023 بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل استئناف الفصل الدراسي الثاني 2022/2023 بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، والتي من المقرر أن تبدأ في 11 فبراير 2023 دون تأجيل، مناشدةً جميع الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 يوم 10 يونيو المقبل، وكذلك تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية خلال العام الدراسي الجديد 2023 يوم السبت الموافق 8 يوليو المقبل، على أن تكون مدة الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الثاني 96 يوماً بعد حذف الإجازات الرسمية.

وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).