إلهام شاهين: هالة صدقي أختي.. وسعيدة بتكريمها في مهرجان الأقصر

أبدت الفنانة إلهام شاهين سعادتها الكبيرة بتكريم الفنانة هالة صدقي، مساء أمس، في حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ12.

وقالت الفنانة إلهام شاهين لـ«الوطن»: «أنا جيت الأقصر مخصوص عشان أحضر تكريم أختي وحبيبتي الفنانة هالة صدقي، سعيدة بتكريمها جدا، وكأن أنا اللي بتكرم».

إلهام شاهين: هالة صدقي تستحق التكريم

وتابعت: «هالة مش بس صديقتي، هي كمان اختي، وأكثر من اختي، بحبها جدا، وبشوف إنها فنانة موهوبة وتستحق التكريم، وأكثر من كدا كمان لأنها تعبت وقدمت أشكالا مختلفة من الأعمال الفنية على مدار مسيرتها».

وأضافت «شاهين»، أنها تحرص على حضور فعاليات مهرجان الأقصر ودعمه، لأنه مهرجان مهم يقام في واحدة من أجمل المحافظات، على حد تعبيرها.

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين شاركت العام الماضي في السباق الرمضاني بمسلسل «بطلوع الروح»، مع عدد من الفنانين منهم منة شلبي وأحمد صلاح السعدني وآخرين.