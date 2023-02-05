اتحاد الصناعات ينعى المهندس شريف إسماعيل: كان داعما للصناعة المصرية

نعى اتحاد الصناعات المصرية وجميع العاملين في الاتحاد، ببالغ ‏الحزن والأسى، رئيس وزراء مصر السابق، المهندس شريف إسماعيل.

تشجيع وتطوير الصناعة المصرية

وقال رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إنّ المهندس شريف إسماعيل، كان له دور كبير وفعال في تشجيع وتطوير الصناعة المصرية، سواء في فترة عمله وزيرا للبترول والثروة المعدنية، أو خلال توليه رئاسة مجلس الوزراء، إلى جانب دوره في دفع الاقتصاد المصري.

وأضاف أنّ المهندس شريف اسماعيل، تحمل مسؤولية إصلاحه في فترةٍ مليئة بالتحديات، مضيفا: «تغمّد الله الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله الصبر والسلوان».