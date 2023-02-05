يوسف الحسيني يستعرض تفاصيل رحلة المهندس شريف إسماعيل المهنية

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الراحل المهندس شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر السابق، تخرج في كلية الهندسة جامعة عين شمس عام 1978، وعمل مهندسا للبحث والاستشكاف في شركة موبيل حتى انتقل للعمل في شركة إنبي، وأصبح مدير عام الشؤون الفنية وعضوا بمجلس الإدارة، ثم وكيلا لوزارة البترول لمتابعة شؤون عمليات البترول والغاز حتى 2005.

التدرج المهني

وأوضح الإعلامي يوسف الحسيني خلال تقديمه برنامج «التاسعة»، والمذاع على القناة الأولى من التلفزيون المصري، أن المهندس شريف إسماعيل عين بعد ذلك رئيسا لمجلس إدارة شركة إيجاس من 2005 حتى 2007، ثم رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي القابضة للبترول حتى 2013، وفي 16 يوليو 2013 تولى مهام منصب وزير البترول حتى 2015، وتم تكليفه رئيسا لمجلس الوزراء المصري من 2018 حتى 2018، وبعد ذلك مساعدا لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية من 14 يوليو 2018.

رئيس الوزراء السابق

وأشار الإعلامي يوسف الحسيني إلى أن رئيس الوزراء السابق له العديد من الإنجازات أبرزها ارتفاع التصنيف الائتماني المصري، وبدء الاصلاح الاقتصادي في مصر وقراره بتحريك سعر الصرف وأسعار المحروقات وزيادة قيمة الدعم للأفراد في البطاقات التموينية.