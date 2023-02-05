«الدواء الأمريكية» توافق على عقار لسرطان الثدي يستهدف نوعا من الأورام

وافقت هيئة الأغذية والدواء الأمريكية على عقار لعلاج أورام الثدي، والذي سيتم استخدامه لنوع من أنواع سرطان الثدي، إذ إنّ هذا العلاج ستستفيد منه المريضات اللاتي لا يستجبن للعلاج الهرموني، ومن المتوقع أن تتنافس شركات الدواء العالمية على إنتاج هذا الدواء بعد أن حصلوا على موافقة لإنتاج هذا العقار لعلاج مرضى سرطان الثدي من النوع السلبي لمستقبلات «هيستو» وهي مجموعة فرعية من سرطان الثدي.

قياس المؤشرات الحيوية بالخلايا لأول مرة

وقالت الدكتورة نهال المشد، أستاذ علاج الأورام بجامعة طنطا، إنّ العقار الجديد هو عقار يستهدف الأجسام المضادة الموجودة على سطح الخلايا، موضحة أنّ كل خلايا جسم الإنسان تكون بها بروتين، ولعلاج الأورام بالخلايا يتم تحليل عينة لبداية العلاج، للقيام بقياس المؤشرات الحيوية، وهو ما كان لا يتم قياسه من قبل.

وأضافت المشد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه بالسابق كان يتم قياس الهرمونات والـ «هيستو» الموجود على سطح الخلايا فقط، وهو نوع من أنواع البروتينات الموجودة على سطح الخلايا يتم قياس وجوده من عمه ومدى وجوده، كاشفة عن أن تواجده بكثرة له علاج مضاد له، إذ أن سرطان الثدي لابد من وجود المستقبلات لكي يتم إعطاء العلاج المناسب لها.

أمل جديد لمريضات السرطان

وأوضحت أستاذ علاج الأورام بجامعة طنطا، أن سرطان الثدي الثلاثي السلبي أقل شيوعًا غير أنه أكثر خطورة، إذ أن المريضة لا يكون لديها مستقبلات للهرمونات وبالتالي لا يمكن إعطاء علاج هرموني بأنواعه، مؤكدة على أن هناك الآن طفرة بأنواع العلاج، كما أن هذه المريضة ليس لديها «هيستو» وبالتالي لا يمكن إعطاء علاج مضاد للـ «هيستو»، وهو ما يجعل الخلية لديها القدرة على الإنتشار والنمو، وبالتالي يؤدي إلى إنتشاره في الجسم بأكمله.