دواء جديد لمحاربة سرطان الثدي.. أمل السيدات للقضاء على الألم

سرطان الثدي، من أكثر أنواع السرطانات شيوعًابين النساء، كما يصيب الرجال أيضا، وساهمت التوعية بالمرض وتمويل الأبحاث في تقدم علاجه وقللت عدد الوفيات، وضمن محاولات الدول والمؤسسات الصحية لتوفير علاج نهائي وفعال لمرض السرطان، ووافق المعهد الوطني للصحة والرعاية المتميزة في بريطانيا على منح دواء «بيمبرو ليزو ماب» لمصابي سرطان الثدي الثلاثي السلبي.

وأعطت السلطات الصحية في بريطانيا الضوء الأخضر لاستخدام دواء «بيمبرو ليزو ماب» لعلاج سرطان الثدي الثلاثي، وأضح باحثون أن العلاج يعطى عن طريق الوريد بالإضافة إلى العلاج الكيماوي وقبل اللجوء إلى العلاج الجراحي، ويعمل على اختفاء أي ورم ويقلل تقدم المرض في الجسم بنسبة 40%.

سرطان الثدي الثلاثي من أسوأ الأمراض

وهناك القليل من العلاجات الفعالة مقارنة بأنواع المرض الأخرى، إذ يجرى تشخيص سرطان الثدي الثلاثي بأنه سيء جدًا وفقًا للخبيرة «هيلين نايت»، التي اعتبرت الدواء الجديد بأنه يغطي قصور الأدوية السابقة ويمنح الأمل في حياة أطول وأفضل للمصابين بالمرض.

سرطان الثدي الثلاثي أكثر شيوعا بين النساء دون الأربعين

ويقلل دواء «بيمرو ليزو ماب» من فرص عودة السرطان الثلاثي السلبي إلى الجسم مجددا بعد علاجه ويمنعه من التفشي في لجسم، إذ يمثل هذا النوع من السرطان 15% من حالات سرطان الثدي، وهو أكثر شيوعًا بين النساء دون سن الأربعين.