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تفاصيل مقتل شاب بطعنات «سكين» بسبب خلافات مالية مع آخر في المعصرة

كتب:

محمد بركات
12:07 م | الأحد 05 فبراير 2023
حبس _ صورة أرشيفية

حبس _ صورة أرشيفية

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالتعدى على آخر بالضرب مستخدماً سلاح أبيض مُحدثاً إصابته ووفاته فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثمان ( أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم ) متوفى متأثر بإصابته بجرح نافذ بالصدر.

سلاح أبيض

بالإنتقال وسؤال والد المتوفى إتهم (أحد الأشخاص ، مقيم محافظة سوهاج) بالتعدى على نجله بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته بسبب خلافات مالية بينهمـــــا نتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته .

المتهم يعترف بالواقعة

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافه بمحل إختبائه بدائرة مركز شرطة العياط وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب ، وأقر بتخلصه من السلاح المُستخدم فى إرتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام .تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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