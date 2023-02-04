تحرير 115 محضر ضبط وتهرب جمركي خلال شهر يناير في الأقصر

حررت إدارة مكافحه التهرب الجمركي بالأقصر بالإدارة والفروع برئاسة محمد المغربي، مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي، بالإشتراك مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسه العميد محمدعبدالعظيم ومباحث الضرائب والرسوم بأسيوط برئاسة العميد حسام أبوالمعالي، 115 محضر ضبط جمركي.

وأوضحت الإدارة أن المحاضر التي جرى تحريرها جاءت بسبب مخالفة أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وتضمنت المنشآت التي جرى تحرير تلك المحاضر لها محال تجارية بالأقصروأسيوط وسوهاج وأكمنة متفرقه (كمين منشأة العماري البغدادي- القرنة بالأقصر- ونقطه التفتيش الأمنية ببهجورة نجع حمادي - أسيوط).

تحرير المحاضر عن طريق لجنة متخصصة

وأشار بيان إدارة مكافحه التهرب الجمركي أن تلك المحاضر، جرى تحريرها بواسطة لجان الضبط، كما جرى تشكيلها من مفتشي المكافحة محمدالليثي وعبد الجواد حمام منتصر محمدين وروماني حنا، وآخرين.

أغلب المضبوطات سجائر وسيارات

ولفت البيان إلى أن أغلب المضبوطات كانت عبارة عن سجائر، و11سيارة معاقين، وسيارة سياحة وسيارة تربتك ونظارات ونجف ومستلزمات طبية، وقطع غيار سيارات ودراجات نارية وأدوات كهربائية ومنزلية وصحية وأدوات تجميل ومبردات مياة ولعب أطفال وإطارات دراجات نارية وإكسسوار محمول وزيوت سيارات ومستحضرات تجميل وملابس ومبيدات زراعية.

جميع المضبوطات أجنبية الصنع

وأشار البيان إلى أن جميع المضبوطات التي جرى تحرير محاضر بخصوصها أجنبية الصنع وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد سداد الضرائب والرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحتة التنفيذية ،وبلغت قيمة المضبوطات 2 مليون و497 ألف و322 جنيها.

وبلغت الرسوم الجمركية 971 ألف و294 جنيها مصريا، وجرى سداد جزء من التعويض والرسوم الجمركية وقدرة 873 ألف و260 جنيها على ذمة قبول التصالح بعد إخطار عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الالتزام التجاري بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.