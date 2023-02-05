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ضبط صاحب مخبز بلدي بحوزته 30 بطاقة تموينية في بولاق

كتب:

محمد بركات
12:10 م | الأحد 05 فبراير 2023
وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخبز بلدى - كائن بمنطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة) لقيامه بتجميع البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين ، بقصد الإستيلاء على الحصص التموينية ونقاط الخبز المدعم بإستخدام ماكينة الصرف الخاصة بالمخبز محل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بحوزته على (30 بطاقة تموينية) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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