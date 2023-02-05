انهيار أجزاء من عقار شرق الإسكندرية دون خسائر بشرية

انهارت أجزاء من عقار بمنطقة سيدي بشر قبلي بنطاق حي المنتزه أول شرق الإسكندرية، وتبعها حدوث تصدعات وشروخ في العقار، دون وقوع إصابات أو وفيات أو أضرار على الممتلكات العامة.

انهيار جزئي في بلكونة عقار

وتلقت غرفة عملية حي المنتزه أول شرقي الإسكندرية، إخطارا بانهيار أجزاء من بلكونة عقار يحمل رقم 67 بشارع حسن رفعت بسيدي بشر قبلي، ولم تسفر عن أي إصابات أو خسائر.

معاينة سقوط أجزاء من عقار شرق الإسكندرية

وكلف اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزه أول، بالتحرك العاجل لتأمين العقار، وتبين من المعاينة سقوط أجزاء من بلكونة الدور العاشر في العقار، مع وجود تصدعات وشروخ في بعض البلكونات تشكل خطورة على المارة في الشارع.

حواجز خشبية أمام العقار

على الفور تم عمل حواجز خشبية بمحيط عقار الإسكندرية من قبل وحدة الإزالة بحي المنتزه أول، حفاظاً على سلامة المارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

يأتي ذلك تزامنا مع طقس الإسكندرية وتحذير المحافظة للمواطنين من السير أسفل العقارات المهددة بالانهيار.