الأمن العام يضبط 140 قطعة سلاح ناري وينفذ 71 ألف حكم قضائي

شنت وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 140 قطعة سلاح ناري بحوزة 113 متهما، وتنفيذ 71411 حكما قضائيا، وضبط 369 قضية مواد مخدرة بإجمالي 401 متهم.

وجرى ضبط تشكيلين عصابيين ضما 4 متهمين، ارتكبوا 19 حادثا، وضبط 29 متهما هاربا، وضبط 12 متهما بأعمال بلطجة، و240 دراجة نارية مخالفة، و22334 مخالفة مرورية، مع فحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة وتبين إيجابية 6 منهم.