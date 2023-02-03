الأمن العام: ضبط 185 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 80855 حكما قضائيا متنوعا

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية.

حملات أمنية

في مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 380 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 423 متهما ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش والبانجو وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط 185 قطعة سلاح ناري بحوزة 136 متهما، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 80855 حكما قضائيا متنوعا وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط تشكيلين عصابيين، ضما 4 متهمين، ارتكبوا 20 حادث سرقة.

ضبط عدد 35 قطعة سلاح ناري

كما قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط في توجيه حملة أمنية استهدفت دائرتي مركزي شرطة صدفا، الغنايم أسفرت جهودها عن ضبط عدد 35 قطعة سلاح ناري عبارة عن «14 بندقية آلية- 8 بنادق خرطوش- 13 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة»، بحوزة 29 متهما لعدد 14 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط عدد 5 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة بحوزة 5 متهمين لعدد 3 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ عدد 433 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات.