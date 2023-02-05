القبض على تاجر عملة بتهمة غسل 34 مليون جنيه في مدينة نصر

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وذلك بالمخالفة للقانون .

ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية – المعاملات المالية)، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

حيث قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور (34 مليون جنيه تقريباً).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.