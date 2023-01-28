حبس المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة.. محام يوضح العقوبة

قررت جهات التحقيق حبس 3 متهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهمة الاتجار بالنقد الأجنبي وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة لوصول بلاغ لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمزاولة 3 أشخاص، نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية .

بالفحص وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية محلية وأجنبية، وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

العقوبة القانونية للمتهمين

حول العقوبة المنتظرة للمتهمين، أشار المحامي أشرف ناجي إلى أن المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الاتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.