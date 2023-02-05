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الأمن يكشف تفاصيل نصب شركة استثمارات على مواطن بحجة المضاربة في العملات الرقمية

كتب:

محمد بركات
12:03 م | الأحد 05 فبراير 2023
وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

كشفت الاجهزة الامنية  ملابسات واقعة النصب على أحد المواطنين والإستيلاء منه على مبالغ مالية بالقاهرة  وضبط مرتكبى الواقعة تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) بتضرره من مسئولى إحدى شركات الإستثمارات المالية الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة ، لقيامهم بتحصيل مبلغ مالى ( مليون وأربعون ألف جنيه – وعملات أجنبية) بقصد تشغيلهم فى مجال المضاربة من خلال منصات العملات الإفتراضية والبورصة مقابل أرباح متفق عليها بينهم إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد المبلغ وإتهمهم بالنصب عليه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وبإستهدافهم أمكن ضبطهم وتبين أنهم (3 أشخاص "عاملين بالشركة المشار إليها") وبحوزتهم ( 6 هواتف محمولة – 3 أجهزة "لاب توب" - بعض الأوراق "إستمارات إشتراك للعملاء") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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