الأمن يكشف تفاصيل نصب شركة استثمارات على مواطن بحجة المضاربة في العملات الرقمية

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات واقعة النصب على أحد المواطنين والإستيلاء منه على مبالغ مالية بالقاهرة وضبط مرتكبى الواقعة تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) بتضرره من مسئولى إحدى شركات الإستثمارات المالية الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة ، لقيامهم بتحصيل مبلغ مالى ( مليون وأربعون ألف جنيه – وعملات أجنبية) بقصد تشغيلهم فى مجال المضاربة من خلال منصات العملات الإفتراضية والبورصة مقابل أرباح متفق عليها بينهم إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد المبلغ وإتهمهم بالنصب عليه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وبإستهدافهم أمكن ضبطهم وتبين أنهم (3 أشخاص "عاملين بالشركة المشار إليها") وبحوزتهم ( 6 هواتف محمولة – 3 أجهزة "لاب توب" - بعض الأوراق "إستمارات إشتراك للعملاء") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.