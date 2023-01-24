تفاصيل سقوط عصابة للنصب على المواطنين بالقاهرة.. «كنا بنقول هنديهم شقق»

«بنقولهم هنديهم شقق مقابل فلوس واننا نعرف حد يخلص الموضوع على طول»..هكذا بدأ المتهمون بالنصب على المواطنين بالقاهرة أقوالهم بالتحقيقات أمام النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

اعترافات المتهمين بالواقعة

وتابع أحد المتهمين أقواله قائلا «بنمضي على وصولات أمانة على بياض ضمان للفلوس اللي خدناها منهم »، وأضاف متهم آخر أن أحدهم كان يقوم بإيهام الناس بقدرتهم على إيجاد شقق سكنية لهم ويأخذ منهم المبالغ المالية لتوصيلها لنا.

تفاصيل الواقعة

ورد بلاغ لقسم شرطة المقطم من بعض المواطنين بتضررهم من 4 أشخاص لقيامهم بالنصب عليهم.

بالفحص والتحريات تبين قيام المتهمين بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم إيجاد شقق سكنية لهم وقدموا 7 إيصالات أمانة على بياض مُذيلة بتوقيع اثنين من المشكو في حقهم ضماناً للمبالغ المسلمة لهم لحين استلام الوحدات الا انهم تهربوا من تنفيذ الاتفاق أو رد المبالغ المالية المسلمة لهم.

مساعدة متهم آخر لهم

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال تواجدهم بمسكن أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع آخر بمواجهته أقر بأن دوره هو إيهام المواطنين بقدرة المتهمين على تخصيص وحدات سكنية لهم لمعرفتهم ببعض المسؤولين مقابل تحصله على مبلغ مالي وتحرر محضر بالواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

عن عقوبة النصب المنتظرة للمتهمين قال المحامي أنه وفق قانون العقوبات المعدل في 2020، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وحتى 3 سنوات.

وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ المادة 366 نصت على أنّ عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.