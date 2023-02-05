مشروعات صغيرة أرباحها تصل إلى 388 ألف جنيه.. «استثمر أموالك»

يهتم جهاز تنمية المشروعات، بعرض أفكار استرشادية لدراسات جدوى عن مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، مع الإشارة للأرباح السنوية المتوقعة حتى خمس سنوات من عمر المشروع، لدعم الباحثين عن فكرة لإقامة مشروع تجاري يحقق ربحًا وفيرًا ويكون بمثابة دخلًا إضافيًا، مثل معرض للأجهزة الكهربائية أو الأدوات المنزلية.

مشروع معرض أجهزة كهربائية

كشفت دراسة جدوى مشروع معرض أجهزة كهربائية، وصول الأرباح التقديرية بنهاية العام الأول إلى 227 ألفًا و800 جنيه، فيما تقدر بحوالي 323 ألفًا و700 جنيه للعام الخامس من عمر النشاط التجاري.

وأضاف الجهاز الحكومي في دراسته، أنَّ معرض الأجهزة الكهربائية من شاشات وغسالات وأفران ميكروويف وثلاجات وخلافه، يحتاج إلى تشغيل 5 عمال، ما يساهم في توفير فرص عمل بالمجتمع، مؤكدًا ارتفاع الطلب المحلي على المنتج ما يضمن ارتفاع الايرادات طوال العام، بسبب الإقبال على الشراء عند تجديد المنازل أو تجهيز العرائس أو الشركات والفنادق.

مشروع معرض أدوات منزلية

أكدت دراسة الجدوى الحكومية لمشروع معرض الأدوات المنزلية، ارتفاع الإيرادات طوال العام، بسبب الإقبال الكبير على شراء المنتجات من أطقم الحلل أو الصيني والأركوبال وغيرها من أدوات المنزل الخفيفة، خاصةً عند تجهيز العرائس أو تجديد المنازل.

وأضافت الدارسة، أنَّ صافي الأرباح السنوية لمعرض الأدوات المنزلية يقدر بحوالي 273 ألفًا و100 جنيه بنهاية العام الأول، مقارنة بأرباح تقديرية 388 ألفًا و100 جنيه للعام الخامس من عمر المشروع.