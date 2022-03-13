مفاجأة في معرض «أهلا رمضان» 2022.. أدوات منزلية وأجهزة كهربائية وسلع

قال أسامة الرفاعي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، إن معرض أهلًا رمضان 2022، ستشهد تقديم كل السلع الغذائية والأدوات الأساسية التي تمثل احتياجات المواطنين طوال الشهر الكريم والذي يحل علينا يوم 2 أبريل المقبل، وذلك بأسعار مخفضة للمواطنين عن مثيلاتها في الأسواق خارج المعرض والذي ينطلق يوم 24 مارس الجاري في أرض المعارض بمدينة نصر، فضلًا عن إقامته في المحافظات.

سلع معرض «أهلا رمضان» 2022

وأكد الرفاعي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن معرض «أهلًا رمضان» 2022 يوفر العديد من السلع للمواطنين، مؤكدا أن المعرض لا يقدم سلعا غذائية ورمضانية فقط، وإنما يشمل أيضا «الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية وأواني الطهي أيضًا والعديد من الأدوات الخاصة بالمطبخ»، مشيرا إلى أن كل هذه السلع والأدوات توفرها شعب الاتحاد العام للغرف التجارية.

شُعب الاتحاد العام للغرف التجارية تشارك في معرض «أهلا رمضان»

ونوه عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، بأن جميع شعب الاتحاد العام للغرف التجارية تشارك في معرض «أهلًا رمضان» كل شعبة بالسلع المختصة بها، ما يجعل المعرض مكانًا يضم العديد من السلع الغذائية وغير الغذائية، مثل المنظفات واللحوم والمجمدات وأيضا السلع المنزلية من أدوات مطبخ وأجهزة كهربائية.

ثلاجات مبردة لبيع اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة

وأكد الرفاعي أن المعرض يضم ثلاجات مبردة لبيع اللحوم والدواجن وأيضًا الأسماك المجمدة بأنواعها، مع عروض التخفيضات على هذه السلع بنسب تتراوح من 20 إلى 25% تخفيض عن مثيلات نفس السلع في الأسواق والمحال خارج المعرض.

وأشار عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة إلى أن معرض أهلًا رمضان يضم أيضًا جناحًا خاصًا بمعليات العصائر بأنواعها، فضلًا عن عدة أجنحة أيضًا بالخضار والفواكه الطازجة.