دراسة جدوى لجهاز تنمية المشروعات: 72 ألف جنيه أرباح سنوية من إنتاج ورنيش الجلود

كشف جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن وصول الأرباح السنوية لتصنيع وإنتاج مواد تلميع الجلود من الورنيش الصلد أو السائل إلى نحو 50 ألف جنيه بنهاية العام الأول، مقارنة بنحو 72 ألف جنيه صافي أرباح سنوية بنهاية العام الخامس من بدء المشروع.

إيرادات مشروع إنتاج الورنيش: تصل إلى 975 ألف جنيه بنهاية العام الخامس

وأضافت دراسة الجدوى الاسترشادية للجهاز أنَّ حجم المبيعات السنوية المتوقع لـ مشروع الورنيش يصل إلى 682,5 ألف جنيه بنهاية العام الأول، مقارنة بـ«مبيعات» 975 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

الحصول على قرض بضمان المشروع يصل إلى 65% من التكاليف

كما أوضحت الدراسة الحكومية أنَّ الاستثمارات الكلية لـ إنتاج الورنيش الصلب أو السائل المستخدم في تلميع الجلود، تقدر بنحو 140 ألف جنيه خلال السنوات الخمس الأولى من عمر المشروع.

وتابع الجهاز، «يمكن الحصول على قروض بنكية بضمان المشروع لتمويل 65% من التكاليف والسداد على أقساط بفائدة أقل من 5% على فترات تصل لـ 7 سنوات».

مزايا مشروع تصنيع الورنيش

وأشارت الدراسة إلى العديد من المزايا لمشروع إنتاج مواد تلميع الجلود، مثل قصر دورة الإنتاج التي لا تتجاوز شهر وارتفاع الطلب المحلي على المنتج وسرعة الدوران وبالتالي ارتفاع الإيرادات والعائد الداخلي بنسبة 3 إلى 1 من النفقات، وبالتالي المشروع قادرة على تغطية تكاليفه الاستثمارية خلال فترة لا تزيد عن عامين و3 أشهر.

وتابعت، «يساهم مشروع تصنيع ورنيش الجلود في تشغيل 5 عمال وبالتالي إتاحة فرص عمل للباحثين عن دخل إضافي أو أساسي، كما يعمل على سد احتياجات أو متطلبات السوق المحلي خاصةً مع تزايد أعداد مصانع المنتجات الجلدية من الأحذية والشنط».