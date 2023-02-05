رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الوادي الجديد.. ظهرت الآن

يبحث الطلاب بمحافظة الوادي الجديد عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الوادي الجديد، حيث تم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول 2023 في المحافظة بعد اعتمادها رسميا من المحافظ.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الوادي الجديد

وتنشر «الوطن» رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الوادي الجديد، ورابط الاستعلام عنها برقم الجلوس، من خلال البوابة الإلكترونية للمحافظة، بالإضافة إلى تفاصيل توزيع درجات الترم الأول.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الوادي الجديد

وأعلن بيان على الصفحة الرسمية لمحافظة الوادي الجديد، أنه تم اعتماد النتيجة وسيتم نشرها عبر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الوادي الجديد والخاص بموقع مديرية التربية والتعليم هـــنــا، كما سيتم إعلان النتيجة رسميًا وإتاحتها أمام جميع الطلاب بالمدارس.

ونصحت مديرية التربية والتعليم، في بيان لها، الطلاب وأولياء أمورهم، بالهدوء والاطمئنان حول نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد الترم الأول 2023، موضحة أنّه عقب الانتهاء من تصحيح جميع مواد امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الترم الأول، تبينّ أنّ نسبة النجاح هذا العام مطمئنة وأفضل بكثير من العام الماضي، مما يبعث الفرحة في قلوب أسر طلاب الشهادة الإعدادية هذا العام.

وعن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادي الجديد سيد عبد العزيز، أن محافظ الوادي الجديد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 95%.