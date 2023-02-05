شاب يؤذن «الفجر» في الشارع يصل إلى العالم: واحد قال لي «جسمي قشعر من صوتك»

سكون الليل يطغى على المنطقة، أنوار المصابيح على طول الرصيف، أبواب بعض المحال التي تعمل طوال الـ24 ساعة مفتوحة بلا زبائن، دقائق وتعلن المساجد عن أذان صلاة الفجر واقتراب موعد الشروق، يسير هو في الشارع، وبصوته العذب، يؤذن الفجر، والتقط أحد المارة له الفيديو أثناء سيره، ونشره عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فحقق ملايين المشاهدات وتخطى حدود مصر ووصل إلى الدول العربية.

محمد زكريا، تخرج في كلية الشريعة والقانون جامعة أسيوط، كان يسير في شوارع القاهرة وقت الفجر ذاهبًا إلى محطة القطار للعودة إلى بلده، وكان يؤذن بصوت عذب، أيقظ النائمين وطرب آذان المستيقظين، يحكي لـ«الوطن»، تفاصيل الفيديو الذي وصل عدد مشاهداته إلى 27 مليون مشاهدة: «كنت نازل أصلي الفجر وهروح على المحطة عشان أرجع الصعيد، فأذنت الفجر، وحد وقفني وصورني فيديو، ومكنتش متوقع إن الفيديو يوصل للعدد ده من المشاهدات».

«زكريا»: كان هدفي الناس تسمع أذان الفجر في الشارع

هدف «زكريا» كان سماع المحيطين بالشارع أذان صلاة الفجر، نظرًا لبُعدهم عن المسجد: «إرادة ربنا خلى صوتي يوصل للعالم كله»، وتواصل معه العديد من المسلمين في مختلف بلاد العالم مُعبرين عن إعجابهم بصوته: ناس كتير كلموني من البلاد العربية والأجنبية وعجبهم صوتي وناس قالوا لي كلام يفرحني زي اللي بكى لما سمعني وزي اللي جسمه قشعر من صوتي مع إني شايف صوتي عادي بس دي قدرة ربنا إنهم يسمعوا صوتي كده».

طلب مُصور الفيديو من «زكريا» قراءة بعض الابتهالات، فوافق: «خلاني قولت ابتهالات، زي مولاي إني ببابك للشيخ النقشبنديويا أيها المختار للشيخ طه الفشني»، كان غرضه إيصال رسالة الانشاد والابتهالات إلى العالم: «دايمًا الفيديوهات على مواقع التواصل بتنتنشر وكل الناس بتشوفها، فحبيت أصور مع الشخص ووافقت عشان الناس كلها تسمع».

أهل «زكريا»: الفيديو بتاعك مكسر الدنيا

شاهد «زكريا» الفيديو وعلم بانتشاره بعد أن تواصل معه أهله وخطيبته وأبلغوه أن إحدى صفحات «فيس بوك» نشرت فيديو له وهو يؤذن ويبتهل، ووصل إلى مليون مشاهدة في أقل من 6 ساعات: «اتفاجئت خطيبتي بتكلمني وناس كتير بيكلموني بيقولوا لي فيه فيديو ليك مكسر الدنيا وجاب مليون مشاهدة في 6 ساعات، ودلوقتي وصل لـ27 مليون».