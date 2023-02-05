بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس التجمع الكشفي.. «معا مستعدون للخدمة»

ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، التجمع الكشفي السنوي لمجموعات كشافة ومرشدات كنائس الأقباط الكاثوليك «مجموعات الأهرام الكشفية»، وذلك بالكلية الإكليريكية بالمعادي.

معًا مستعدون للخدمة

وأقيم اليوم تحت شعار «معًا مستعدون للخدمة»، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة، والقائدة سهير حلمي، القائد العام لاتحاد كشافة الأقباط الكاثوليك، والقائد ماهر ميلاد، القائد المساعد، إضافة إلى قادة مسؤولي الفرق الكشفية من مختلف الكنائس.

وبدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأب البطريرك، ثم دار حوار مفتوح بين غبطته، ومسؤولي الخدمة حول شعار اليوم «معًا مستعدون للخدمة».

العروض الكشفية

وتضمن اليوم أيضًا العروض الكشفية المتنوعة، إضافة إلى التقاط الصورة التذكارية.

وفي وقت سابق، التقى الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، مسؤولي طريق الموعوظين بمصر ولبنان، وذلك بالمقر البطريركي بكوبري القبة.

وتضمن اللقاء مناقشة الأعمال الرعوية، والخدمات التي يقدمها النشاط، لإعلان كلمة الله بالكنيسة الكاثوليكية بمصر.