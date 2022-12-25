بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل رئيس الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية

ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية وفد الكنيسة لزيارة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك بمقره بحدائق القبة.

قدم رئيس الأساقفة التهنئة لبطريرك الكاثوليك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد حيث سمن دور الكنيسة الكاثوليكية في العمل المسكوني.

رئيس الأساقفة: نحظى بعيد مبارك رغم كل الأيام الصعبة في العالم

وقال رئيس الأساقفة: «نحظى بعيد مبارك برغم كل الأيام الصعبة التي يمر بها العالم من حولنا، للكنيسة الكاثوليكية دور هام بمجلس كنائس مصر وخاصة لجنة الرعاة والتي تعمل على الكثير من الأيام الروحية في القاهرة والصعيد».

وأضاف رئيس الأساقفة: «تستضيف الكنيسة الأسقفية احتفال مجلس كنائس مصر لنقل الأمانة العامة لها في فبراير المقبل»

عملت لجنة الرعاة على امتداد عملها للصعيد، إذ بدأت اللجنة بترتيب أيام للصلاة بوجه قبلي تمهيدًا لإنشاء لجان هناك.

بطريرك الكاثوليك: التواجد الكنسي في الصعيد أقوى

من جانبه، قال بطريرك الكاثوليك: «تأثير المجلس هام للغاية لأنه حينما يكون الشخص مقتنع بما يفعله يصبح التأثير فعال»، مشيرًا إلى أنَّ التواجد الكنسي في الصعيد أقوى وله مركزية كبيرة، وشكل العائلة مختلف في الصعيد نظرا لعدم وجود الضوضاء وصخب العاصمة

وفي نهاية اللقاء، أشاد رئيس الأساقفة بالدور الذي تلعبه الكنيسة الكاثوليكية في مجالات التنمية والرعاية.

حضر اللقاء، القس يشوع يعقوب عميد مساعد -منصب كنسي- كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية والقس ميشيل ميلاد راعي الكنيسة الأسقفية بالجيزة والقس فايز نادى راعي الكنيسة الأسقفية بعين شمس.

ومن الكنيسة الكاثوليكية حضر كلًا من القمص بيشوي فوزي الوكيل الرعوي البطريركي.