بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس يوم الخادم بكاتدرائية السيدة العذراء

ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، يوم الخادم، التي نظمته اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء مريم، بمدينة نصر.

شارك في اليوم الأنبا دانيال لطفي، مسؤول اللجنة، والأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وخدام التعليم المسيحي، من مختلف الإيبارشيات الكاثوليكية بمصر.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها البطريرك، أعقبها كلمة من الأنبا دانيال، أوضح فيها دور اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، والخدمات التي تقدمها، واللجان التابعة لها.

وثيقة البابا فرنسيس

وقدم الأنبا باخوم، محاضرة حول وثيقة البابا فرنسيس في لقاء معلمي التعليم المسيحي بروما، سبتمبر 2022، تلاها عدد من الترانيم الروحية.

وانتهى اليوم بحوار مفتوح بين غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، والخدام الحاضرين، حيث استمع غبطته إلى احتياجات وتساؤلات مسؤولي خدمة التربية الدينية، مؤكدًا لهم أهمية نقل الإيمان المسيحي، وتعاليم الكنيسة الكاثوليكية إلى مخدوميهم، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية.

مشاركة الكاثوليكية في معرض الكتاب

وفي وقت سابق، استقبلت دار لوغوس للنشر، التابعة لبطريركية الأقباط الكاثوليك، المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، ضمن فعاليات الدورة الرابعة والخمسين لمعرض الكتاب الدولي للكتاب.

جاء ذلك بحضور الأب نبيل رفول، راعي كنيسة مار مارون، بمصر الجديدة، والسيد جورج ضرغام، الأمين العام للمركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام. واستقبلت لوغوس أيضًا عددًا من الزوار الآخرين على مدار اليوم.