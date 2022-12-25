البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد

هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر بعيد الميلاد المجيد، والذي تحتفل به عدد من الكنائس المسيحية اليوم وفق التقويم الغربي.

وأجرى البابا تواضروس، زيارة صباح اليوم إلى مقر بطريركية الأقباط الكاثوليك بكوبري القبة، وبرفقته وفد كنسي، واستقبله البطريرك ومطارنة الكنيسة الكاثوليكية وبعض الكهنة.

وأعرب البابا عن سعادته بالمحافظة على تقليد تبادل الزيارات في مناسبات الأعياد، وسعادته بلقاء البطريرك والأحبار وكل الحضور.

من جانبه، أعرب البطريرك إبراهيم إسحق، عن شكره وتقديره للبابا ولمحبته التي يظهرها في جميع المواقف.

ضمّ الوفد المرافق للبابا من الآباء الأساقفة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والقمص موسى ابراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، والأستاذ جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والشماس رامي رزق من سكرتارية قداسة البابا.