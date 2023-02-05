موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة سوهاج.. 72 ساعة ترقب وانتظار

كشف الدكتور ياسر محمود وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة سوهاج، موضحا أنها ستظهر خلال 3 أيام، عقب الانتهاء من أعمال الكنترول ورصد النتيجة وإتمام تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية، التي ينتظرها الطلاب وأسرهم قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة سوهاج

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة سوهاج، يترقبه الطلاب خلال 3 أيام، إذ سيجري إعلانها قبل نهاية الأسبوع الجاري، عقب اعتمادها رسميا من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة سوهاج

وأوضح وكيل تعليم سوهاج، لـ «الوطن»، أنه فور تحديد موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة سوهاج، سيجري رفعها على موقع المحافظة، ويمكن الحصول عليها من هنا، وإضافة النتيجة على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، من هنا، ثم تسلم النتيجة لكل إدارة تعليمية، ثم للمدارس.

88 ألف طالب أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية

جدير بالذكر أن أكثر من 88 ألف طالب وطالبة خاضوا امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج، في 11 إدارة تعليمية، وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية أثناء الامتحانات.