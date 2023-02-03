إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج نهاية الأسبوع المقبل

أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمحافظة نهاية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وأعمال الكنترول ثم اعتماد النتيجة من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

وأوضح لـ«الوطن» أنه سيتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 على موقع محافظة سوهاج وموقع مديرية التربية والتعليم بسوهاج، ثم يتم تسليمها للمدارس والإدارات التعليمية.

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

بدأت أعمال التصحيح لأوراق امتحانات الشهادة الإعدادية لطلاب الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول مع بداية الأسبوع الحالي، عقب الانتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الأربعاء الموافق 25 يناير الماضي باختبار مادة الدراسات الاجتماعية، الذي استغرق ساعتين.

امتحانات الشهادة الإعدادية

وأضاف وكيل تعليم سوهاج، أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، بالتعاون مع مديرية الصحة بسوهاج، مشيرًا إلى أنه أدى امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج 88 ألفا و691 طالبا وطالبة، موزعين داخل 467 لجنة في 11 إدارة تعليمية على مستوى مراكز المحافظة.