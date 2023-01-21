وكيل «تعليم سوهاج»: نضرب بيد من حديد على المخالفين في سير الامتحانات

قال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزراة التربية والتعليم بسوهاج، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الطلاب الذين يقومون بتصوير أسئلة الامتحانات ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي، مضيفا «أسئلة امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي العام ليست موحدة وتتبع كل إدارة تعليمية والوزارة تضرب بيد من حديد على كل المخالفين».

منشورات تتناول الامتحانات بالإعدادية والثانوية

وكانت تداولت منشورات على وسائل التواصل الإجتماعى اليوم تناولت أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للفصل الدراسي الأول، للصف الثاني الثانوي بمحافظة سوهاج وامتحان الجبر والإحصاء بالفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية.

88 ألف طالب وطالبة بامتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج

وكانت انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الأربعاء الماضي بمحافظة سوهاج بـ 88 ألفا و691 طالبا وطالبة، داخل 467 لجنة في 11 إدارة تعليمية وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، ليتم تصحيح الأوراق والقيام بالرصد عقب ذلك حتى يتثنى اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية ونشرها للطلاب.