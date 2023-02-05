مرسى علم تستقبل آلاف السائحين من 6 دول أوروبية اليوم

تستقبل الفنادق والمنتجعات السياحية بمرسى علم اليوم الأحد، آلاف الأجانب من مختلف الجنسيات من 6 دول أوروبية، وهي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك والنمسا وبلجيكا، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

وأكد مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن مطار مرسى علم يستقبل اليوم آلاف السائحين من المقرر وصولهم على متن 19 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا ضمن 80 رحلة طيران من المقرر وصولها الأسبوع الجاري، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

الدول الأعلى وصولا إلى مرسى علم

وكشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، ارتفاع معدلات نسبة الإشغالات بالفنادق والمنتجعات السياحية بمرسى علم الأسبوع الجاري، من مختلف الأسواق السياحية، مؤكدا في تصريحات لـ«الوطن» أن الأسواق البولندية هي الأكثر وصولا تليها التشيكية ثم الأسواق الألمانية.

انتعاش السياحة في مرسى علم

وأكد الخبير السياحي بالبحر الأحمر، انتعاش السياحة بفنادق مرسى علم، حيث الأجواء الدافئة والشمس الساطعة شتاء، والتي أصبحت وجهة ومقصد السائحين من مختلف دول العالم، لافتا إلى أن الفنادق تستقبل السائحين الأجانب بالورود والهدايا ومشروبات الضيافة وعمل ومهرجانات على الشواطئ بصفة أسبوعية بهدف الترويج السياحى وتنشيط السياحة في مرسى علم.