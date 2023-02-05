هبوط سعر الذهب عيار 21 في مصر.. والأوقية تسجل 1865 دولارا عالميا

كشفت شعبة الذهب والمجوهرات في الغرف التجارية، عن هبوط سعر الذهب عيار 21 في مصر، على خلفية التذبذب الذي تشهده البورصات العالمية، عقب أيام قليلة من قرار البنك الفيدرالي الأمريكي، برفع سعر الفائدة 25 نقطة.

هبوط سعر الذهب عيار 21

وترصد السطور التالية، تفاصيل أسعار المعدن الأصفر بعد هبوط سعر الذهب عيار 21، وفق بيان شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، كما يلي.

- الأوقية: 1865 دولارًا.

- الذهب عيار 18، بلغ سعر البيع اليوم 1457 جنيهًا، و1466 جنيهًا للشراء.

- سجل سعر الذهب عيار 14 للبيع 1133 جنيهًا، و1140 جنيهًا للشراء.

- عيار 21 بيع بسعر 1700 جنيه، و1705 جنيهات للشراء.

- الذهب عيار 22 سجل سعر 1781 جنيهًا للبيع، و1791 جنيهًا للشراء.

- الذهب عيار 24 سجل سعر 1943 جنيهًا للبيع و1954 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب الآن في محال الصاغة

وسجل سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة 13,600 جنيه لعمليات البيع، في حين سجل 16.680 جنيه لعمليات الشراء، كما سجل سعر كيلو الذهب اليوم نحو 1,942,857 جنيه للبيع، والشراء 1,954,286 جنيه.