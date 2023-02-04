هبوط كبير بأسعار الذهب اليوم في محال الصاغة وأسواق المال

كشف نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق، عن سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب اليوم، إذ تراجعت أسعار المعدن الأصفر اليوم بمحال الصاغة وأسواق المال، ووصل سعر الجرام عيار 21 إلى 1710 جنيهات للشراء، و1690 جنيها للبيع.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب اليوم، في محال الصاغة وأسواق المال، كما يلي.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستعرض سكرتير شعبة الذهب السابق، سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب اليوم، حيث وصل سعر الجرام عيار 21 لـ1690 جنيها للبيع و1710 جنيهات للشراء، وبلغ سعر عيار 24 نحو 1931 جنيها للبيع، و1954 جنيها للشراء، ووصل عيار 22 إلى 1770 جنيهًا للبيع، و1791 جنيها للشراء، وعيار 18 سعر 1449 جنيهًا للبيع، و1466 جنيه للشراء، وسجل عيار 14 سعر 1127 جنيها للبيع، و1140 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر عيار الذهب عيار 12 نحو 966 جنيها للبيع، و977 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وتابع «نجيب»، أسعار الذهب اليوم، وسعر الجنيه الذهب سجل 13520 جنيها للبيع، و13680 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الأونصة 60067 جنيها للبيع، و60778 جنيه للشراء، وبلغ سعر الكيلو الذهب 1.931.429 جنيها للبيع، و1.954.286 جنيه للشراء.

متوسط أسعار الذهب بأسواق المال

وجاءت متوسط أسعار الذهب اليوم، بأسواق المال كما يلي:

- عيار 24 وصل إلى 59.98 دولار أمريكي بما يعادل 1810 جنيهًا مصريًا.

- عيار 22 وصل إلى 54.98 دولار أمريكي، أي نحو 1659 جنيهات.

- عيار 21 وصل إلى 52.48 دولار أمريكي، أي نحو 1583 جنيهًا.

- عيار 18 وصل إلى 44.98 دولار أمريكي، بما يعادل 1357 جنيها.

- عيار 14 وصل لسعر 34.99 دولار أمريكي، أي نحو 1056 جنيها.

- عيار 12 وصل لسعر 29.99 دولار أمريكي، بما يعادل 904.80 جنيه.

- عيار 9 وصل لسعر 22.49 دولار أمريكي، بما يعادل 678.60 جنيه.

- أسعار أوقية الذهب سجلت 1,865 دولار أمريكي، أي نحو 56.279 جنيه.

- أسعار الجنيه الذهب وصلت لـ419.85 دولار أمريكي، أي نحو 12.668 جنيه.

- أسعار كيلو الذهب وصلت لـ59,977 دولار أمريكي، أي نحو مليون و809 ألفًا و599 جنيهًا.