انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 بـ1705 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر، وخاصة عيار 21 الذي انخفضت أسعاره عدة مرات بشكل ملحوظ خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك على الرغم من ارتفاع سعر أونصة الذهب بالدولار عالميا.

وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21، بحسب شعبة الذهب والمجوهرات بمحافظة الفيوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21

وقال عبد المحسن مصطفى، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21، استمرت في الانخفاض منذ أمس السبت، وما تزال مستمرة في التراجع خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد.

سعر الذهب اليوم بالدولار

وأشار إلى أنّ سعر الذهب اليوم بالدولار عالميًا، فيما يخص «الأونصة»، سجل 1867 دولارًا للبيع، بينما سجل 1865 دولارًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

وعن أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21 بالمصنعية، كشف رئيس شعبة الذهب بالفيوم أن سعره سجل اليوم 1705 جنيهًا للبيع، بينما سجل 1690 جنيهًا للشراء، وذلك دون مصنعية، ويتم إضافة مصنعية تتراوح بين 35 وحتى 60 جنيهًا، حسب النقوش التي تزين القطعة الذهبية والشركة المصنعة له.

أسعار الذهب اليوم

وأضاف أنّ أسعار الذهب اليوم في مصر جاءت كالتالي وفقًا لآخر تحديث:

سعر الذهب اليوم عيار 24: 1948.5 جنيه للبيع، و1931.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 22: 1786.25 جنيه للبيع، و1770.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21: 1705 جنيهات للبيع، و1690 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18: 1461.5 جنيه للبيع، و1448.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 14: 1136.75 جنيه للبيع، بينما سجل 1126.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 12: سجل 974.25 جنيه للبيع، فيما سجل 965.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار9: سجل 730.75 جنيه للبيع، بينما سجل 724.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

وأوضح أنّ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر سجل 13640 جنيهًا للبيع، بينما سجل 13520 جنيهًا للشراء، دون مصنعية أو ضريبة أو دمغة.