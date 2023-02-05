رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه يشيد باستضافة مصر لبطولة البريمييرليج: تنظيم ليس له مثيل

قال محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، إن مصر نحجت في تنظيم بطولة البريمييرليج، بعد نجاحها في تنظيم أكثر من بطولة دولية تابعة للاتحاد الدولي، مشيرًا إلى أن إسناد الاتحاد التنظيم لمصر، يرجع لثقته بها، مؤكدا أن هذا التنظيم لم يحدث من قبل على مستوى العالم.

نتائج مبهرة للاعبين المصريين

وأعرب «الدهراوي» في مداخلة هاتفية على فضائية «dmc»، عن فخره واعتزازه بالنتائج التي حققها اللاعبيين المصريين بالبريمييرليج، كاشفًا عن أن مصر احتفظت بالمركز الأول للعام الثاني على التوالي.

الإستعانة بلاعبين الصف الثاني لتعويض الإصابات

وكشف رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، عن أنه كان هناك بعض التخوفات بسبب بعض الإصابات باللاعبين المصريين والمصنفة الأولى على مستوى العالم بالكاراتيه، لافتًا إلى أنه تم الإستعانة بلاعبين الصف الثاني لتكملة الصف الأول، وتم الحصول على نفس المراكز المستهدفة، وهو ما يدل على نجاح منظومة المدربيين والجهاز الفني للمنتخب المصري بالكامل، واللاعبيين ومدربين الأندية الذي يجتهدون في صناعة الأبطال باللعبة.

بطولة البريمييرليج بمشاركة 60 دولة

وتابع رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، أن بطولة البريمييرليج أنطلقت في يناير الماضي بمشاركة 60 دولة، مشيرًا إلى صعوبة الشروط للاشتراك في هذه اللعبة، إذ أنها تقتصر على المصنفين العالمين الـ32 في كل ميزان، كاشفًا عن أن مصر شاركت بـ30 لاعب مصنف عالميًا، من بينهم مصنفين رقم على «1» على العالم.