شقيقة الفنان عمرو محمد علي تكشف حالته الصحية بعد إصابته بغيبوبة

أصُيب الفنان عمرو محمد علي بغيوبة، أمس السبت، مما أدى إلى نقله إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات، وتطلب الأمر تدخل عدد من الأطباء لفحص حالته.

أزمة صحية لـ عمرو محمد علي

وقالت «إيمان» شقيقة الفنان عمرو محمد على لـ«الوطن»، إن شقيقها الفنان عمرو محمد علي تحسن بشكل ملحوظ خلال الساعات الماضية، وتم نقله إلى غرفة عادية، ومن المقرر أن يخرج من المستشفى اليوم ويعود لمنزله مرة أخرى.

وأصيب الفنان عمرو محمد على بمرض «التصلب المتعدد» منذ 17 عاماً، مما أدى إلى ابتعاده عن الوسط الفني، وقال في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، «فجأة وبدون مقدمات للمرض، استيقظت من النوم ولم أستطع الحركة، وأصيبت بعدم اتزان ودوخة ورعشة في قدمي ويدي».

آخر أعمال عمرو محمد علي

آخر أعمال عمرو محمد علي التليفزيونية كانت مسلسل «حدائق الشيطان» عام 2006، وسبقه تحقيق نجاح كبير بمُشاركته في مسلسل «أرابيسك»؛ إذ جسد دور «شقشق»، ومن أبرز أعماله «مستر كاراتيه»، و«سارق الفرح»، و«ريا وسكينة»، و«الوسية»، و«صرخة ندم»، و«البشاير».