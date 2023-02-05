استقرار أسعار البقوليات.. و«الغرف التجارية»: بعض الأصناف انخفض 20%

أكد عبور فرج العطار، نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية في الغرفة التجارية بالقاهرة، استقرار أسعار البقوليات، بعد أن حققت تراجعات كبيرة على مدار الأسابيع الماضية، تراوحت بين 10 إلى 15%، مدفوعة بالإفراجات الجمركية المتتالية، وزيادة المعروض في السوق المحلي.

«العطار»: تراجع أسعار البقوليات 15%

قال عبور فرج العطار، إنّ أسعار البقوليات انخفضت بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% خلال الأسابيع الماضية، ليهبط سعر طن العدس إلى 31 ألف جنيه بدلا من 40 ألف أي بنسبة 20% وحده بعيدا عن باقي أصناف الحبوب.

أضاف نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية في الغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحاته لـ«الوطن»، أنّ سعر طن الفول المستورد تراجع إلى 21 ألف جنيه و«المحلي» تراوح بين 24 و26,5 ألف جنيه بدلا من 29 و31 ألف.

معارض «أهلا رمضان» تدعم أسعار السلع الأساسية

وأكد العطار، أهمية معارض «أهلا رمضان» هذا العام والدعم القوي لأسعار السلع التموينية، ما ساهم في مزيد من التراجعات للمواد الغذائية، خاصة مع إقبال المستهلك على الشراء من شوادر المعرض، قائلا: «الدولة تعمل على توفير السلع الاستراتيجية خاصة مع قرب دخول موسم رمضان للتخفيف عن المواطنين».

وتوقع نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية في الغرفة التجارية بالقاهرة، مزيد من الاستقرار بالسوق المحلي وانخفاض أسعار السلع، طالما تتم الإفراجات الجمركية بشكل منتظم ومستمر، متابعا: «3 أسابيع من الإفراجات المستمرة جعلتنا نشهد تراجع السعر للعديد من المنتجات، والدولة تأخذ على عاتقها تدبير العملة وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي، والتجار متعاونون والسوق متروك لآليات العرض والطلب والمستفيد في النهاية المستهلك».