حسين فهمي عالم فرنسي في مسلسل «سره الباتع» بموسم رمضان 2023

يجسد الفنان حسين فهمي، في مسلسل سره الباتع، والذي ينافس به في ماراثون مسلسلات رمضان 2023، شخصية عالم فرنسي وقع في غرام مصر، عند مجيئه إليها بالتزامن مع الحملة الفرنسية إبان فترة الاحتلال، وذلك خلال قيامه بدراسة الشخصية المصرية بكل تفاصيلها والاحتكاك المباشر مع الناس، ما جعله يرفض مغادرة البلد في الوقت الذي انسحب فيه نابليون بونابرت وجنوده وعودتهم إلى فرنسا، لتتصاعد الأحداث في إطار من المفاجآت.

وتدور أحداث المسلسل في إطار زمنين مختلفين، منها العصر الحديث، ووقت الحملة الفرنسية في نهاية القرن الثامن عشر، والتغيرات التي طرأت على المجتمع على مدار كل هذه السنوات، وهى مأخوذة عن رواية سره الباتع للأديب يوسف إدريس.

تواصل مع الجمهور

ويحرص حسين فهمي، على إتاحة كثير من كواليس تصوير المسلسل، والتواصل مع جمهوره ومتابعيه من خلال نشر مجموعة من الصور من داخل «اللوكيشن» عبر حسابه بمنصات السوشيال ميديا، مع بعض النجوم المشاركين في المسلسل، وخلال تواجده بأحد الاستديوهات لتسجيل مقاطع صوتية.

أبطال سره الباتع

مسلسل سره الباتع، يضم عددًا كبيرًا من النجوم بخلاف حسين فهمي، وهم أحمد عبدالعزيز، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وأحمد السعدني، وريم مصطفى، وعمرو عبدالجليل، وهالة صدقي، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، ونجلاء بدر، وخالد سرحان، ومنة فضالي، وإخراج خالد يوسف.