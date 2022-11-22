الفنانة عفاف مصطفى تنضم لأسرة مسلسل «سره الباتع».. يعرض في رمضان 2023

أعلنت الفنانة عفاف مصطفى، انضمامها إلى أسرة مسلسل «سره الباتع»، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023.

وكتبت عفاف مصطفى، عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»: «فضل من ربنا .. لسه قارية خبر إني ضمن أسرة المسلسل الكبير اللي اتمنيت اشتغل فيه (سره الباتع) للمخرج الكبير الأستاذ خالد يوسف».

أبطال مسلسل «سره الباتع»‎

مسلسل «سره الباتع»، وهي دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور ما بين زمنين، العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر في العام 1798، ‎القصة التاريخية مستوحاة من قصة للأديب ‎الكبير الراحل يوسف إدريس «سره الباتع» وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج لخالد يوسف.

المسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سنرجي للإنتاج الفني لمنتجها تامر مرسي، وإشراف عام على الإنتاج حسام شوقي.

أبطال مسلسل «سره الباتع»

«سره الباتع» أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفي، حسين فهمي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد وفيق، هالة صدقي، نجلاء بدر، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي، هايدي سليم، والنجوم العرب منهم الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم .

ومن الوجوه الشابة، خالد أنور، هدي الأتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي اسلام حافظ، رشا بن معاوية شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد.

إضافة إلى المطرب مالك، وضيوف الشرف، كريم فهمي، أحمد صفوت، أشرف زكي، شريف الدسوقي، الشاعر الكبير جمال بخيت، الشاعر هشام الجخ، الشاعر إبراهيم عبد الفتاح ، الإعلامية بثينة كامل، المحامي طارق العوضي، الصحفي محمود المملوك، وبمشاركة في السيناريو والحوار لخالد كساب ومصطفى إبراهيم.