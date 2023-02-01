الصور الأولى لشخصية الفنانة ريم مصطفى في مسلسل «سره الباتع»

كشفت النجمة ريم مصطفى عن الصورة الأولى لشخصيتها في مسلسل «سره الباتع» المستوحى من رواية «سره باتع» للأديب يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج لخالد يوسف وإنتاج شركة سينرجى والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث استأنف تصوير مشاهدها في العمل وجمعتها بالفنان أحمد فهمي وخالد أنور.

تفاصيل مسلسل «سره الباتع»

مسلسل «سره الباتع» دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798.

ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمروعبدالجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، هالة صدقى أحمد وفيق، منة فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان وآخرين من الفنانين المصريين والعرب.

مشاركة ريم مصطفى في مسرحية سيدتي الجميلة

وفى سياق آخر، تواصل ريم مصطفى عرض مسرحية «سيدتى الجميلة» مع الفنان أحمد السقا على أحد مسارح مدينة 6 أكتوبر، ويعرض المسرحية يوم الجمعة من كل أسبوع، حيث تعيد ريم مع السقا تقديم المسرحية على خشبة المسرح مجدداً بعد بعد 53 سنة من تقديمها عام 1969 بطولة النجمين فؤاد المهندس وشويكار وأصبح العمل من أيقونات المسرح المصرى حتى وقتنا هذا.

ويجسد أحمد السقا شخصية كمال التي قدمها فؤاد المهندس فيما تجسد ريم مصطفى شخصية صدفة التي قدمتها شويكار.

«سيدتي الجميلة» مقتبسة من مسرحية بيجماليون لجورج برنارد شو، وجرى تقديمها في أكثر من عمل سواء على خشبة المسرح أو السينما، وتقدم برؤية جديدة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وإخراج حسن عبد السلام، وتدور أحداثها حول كمال الذي يبحث عن امراة جميلة ليريها للملك، فتسرقه نشالة تدعى صدفة فيعجب بشخصيتها المتوحشة ويأخذها ليعلمها آداب الإتيكيت، ويعلمها كيفية التصرف مع الملك.

نجاح ريم مصطفي في طير بينا يا قلبي

يذكر أن ريم مصطفى قدمت فى النصف الثانى من العام الماضى بطولة مسلسلين الأول«طير بنا يا قلبي» والذي شارك فى بطولته بسمه، دنيا ماهر، محسن محيي الدين، نور محمود، ليلي حسين، إبرام سمير، عمرو عبد العزيز، هالة فاخر، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، الطفلة ريما مصطفي، الطفل سليم مصطفي، والثاني «دوبامين» من 15 حلقة، وشارك في بطولته محمد كيلاني وباسل الزارو وبسنت شوقي.