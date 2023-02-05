رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس في المحافظات

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس بالمحافظات التي أعلنت النتيجة، والتي من بينها القاهرة والجيزة والإسكندرية والسويس وبورسعيد وشمال سيناء وكفر الشيخ والإسماعيلية وبني سويف ودمياط والوادي الجديد والبحيرة .

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس بالمحافظات

وتقدم «الوطن» رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس بالمحافظات التي أعلنت النتيجة عبر الموقع الرسمي لكل محافظة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في المحافظات

وتواصل باقي مدريات التربية والتعليم، العمل على تصحيح المواد ورصد درجات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في المحافظات، ومن المرجح إعلان نتيجة محافظات المنوفية والغربية والشرقية والدقهلية وسوهاج والأقصر وقنا وأسيوط، قبل نهاية الأسبوع الجاري.

ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الدخول على رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس بالمحافظات التالية، ووضع رقم الجلوس ثم الحصول على النتيجة:

1- رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الإسكندرية من هنا

2- رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في بورسعيد من هنا

3- رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في السويس من هنا

4- رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في كفرالشيخ من هنا

5- رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في بني سويف من هنا

6- رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في القاهرة من هنا

7- رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الجيزة من هنا

8- رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في شمال سيناء من هنا

9- رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في دمياط من هنا.

10- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الوادي الجديد من هنا.

11- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في البحيرة من هنا.