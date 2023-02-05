نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس

تنشر «الوطن» نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، للعام الدراسي 2022 - 2023، عقب اعتمادها من قبل اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، بنسبة نجاح بلغت 87.41%، وذلك بحضور محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

واعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام 2022 - 2023، ىبنسبة نجاح 87.41%، كما اعتمد أيضاً نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 96.82%، ونتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 98%.

عدد طلاب طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

وأوضح «نور الدين»، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ 63 ألفًا و281 طالباً وطالبة، تغيب منهم 196طالباً وطالبة، وحضر منهم الامتحانات 63 ألفاً و85 طالباً وطالبة، ونجح منهم 55 ألفاً و140طالباً وطالبة، بنسبة 87.41%.

ووجّه «نور الدين»، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في الفصل الدراسي الثاني، والمراحل التعليمية التالية، ليُصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

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