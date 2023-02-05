محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بنسبة نجاح 76%

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، نتيجة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، بنسبة بنجاح 76% لطلبة النظامي، و26% للمنازل.

وتقدم للامتحان 56 ألفا و121 للنظامي، حضر منهم 55 ألفا و661 طالباً للنظامي، وتقدم لامتحان المنازل 735 طالبا حضر منهم 696 طالبا، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية العامة المهنية 75.6%، في حين بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 71.42%، بينما وصلت نسبة النجاح إلى 97% لطلاب للإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع.

محافظ بني سويف يهنئ أولياء الأمور

وتوجه محافظ بني سويف بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة وفي الحياة العملية، مؤكدا أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الحقيقي الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا نصب أعينهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

إدارة بني سويف تحتل المركز الأول

من جانبه، أوضح محمد عبد التواب، وكيل الوزارة، أن إدارة تعليم بني سويف جاءت في المركز الأول من حيث نسب مؤشرات النجاح بنسبة 84.02%، ثم إدارة ببا في المركز الثاني بنسبة 77.84%، وإدارة ناصر في المركز الثالث بنسبة 74.44%، وفي المركز الرابع إهناسيا بنسبة نجاح 73.04%، تلتها إدارة تعليم الواسطى بنسبة 71.68%، وإدارة سمسطا بنسبة 71.13%، وإدارة تعليم الفشن في المركز السابع بنسبة 67.31%.