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تأجيل محاكمة بطرس غالي في قضية «فساد الجمارك» لـ5 مارس

كتب:

بسمة عبدالستار
02:29 م | الأحد 05 فبراير 2023
بطرس غالي

بطرس غالي

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، تأجيل محاكمة الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد الجمارك»، إلى جلسة مارس المقبل.

وصدر القرار، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد شعبان، ووليد عبد الرؤوف، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي، وحسام عبدالشكور.

كانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق بالسجن المشدد 15 عامًا غيابيًا، وإلزامه برد مبلغ مالي بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، مع عزله من وظيفته، وتغريمه بنفس قيمة المبلغ المطالب برده.

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