اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بالبحيرة.. نسبة النجاح 75.5%

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي «الإعدادية العامة» للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022 / 2023، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 112649 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 76.5%.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة

كما اعتمدت نائب المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية، وبلغ إجمالي عدد المتقدمين 1432 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 99.9%، والشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100%، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%.

وتقدمت الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، بالتهنئة لجميع أبنائنا الطلاب، متمنية لهم مزيد من التفوق والنجاح.

قبول التظلمات الثلاثاء المقبل

وأوضح يوسف الديب، مدير مديرية التربية والتعليم، أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمت بمنتهى الدقة، لافتاً أنه سيتم قبول التظلمات اعتباراً من يوم الثلاثاء7 فبراير، ولمدة 15 يوما، بمقر مركز الفتيات الرياضي أمام مضرب الأرز بدمنهور.