بدء قبول طلبات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة

أعلن يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، عن البدء في قبول طلبات تظلمات الشهادة الإعدادية، الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022 -2021، وذلك لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الأحد الموافق 20/2/2022 بمقر المديرية المركزية، مع سداد الرسوم المقررة للمادة الواحدة 20 جنيها تورد لخزينة المديرية.

استعدادات الفصل الدراسي الثاني

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على أنه قد تم مراجعة تجهيزات كافة المدارس بجميع المراحل التعليمية بنطاق المحافظة لاستقبال الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي.

وأشار «الديب» إلى أنه تم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين ضد فيروس كورونا، والتأكيد على نظافة دورات المياه وتوافر المطهرات اللازمة لتعقيم الفصول وتطهيرها، مع تكثيف أعمال نظافة المحيط الخارجي للمدارس وإجراءات الأمن والسلامة، ومواجهة أية معوقات من شأنها التأثير سلبا على انتظام سير العملية التعليمية.

تحقيق الالتزام والانضباط بالمدارس

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إلى أنه قد تم التشديد على جميع مديري الإدارات التعليمية بالمتابعة الميدانية المستمرة للوقوف على جاهزية المدارس لاستقبال طلابها، وتنفيذ التعليمات الواردة من الوزارة، وكذلك النشرات الواجب على كل مدير مدرسة تطبيقها، ومتابعة تسجيل حضور وانصراف الطلاب والمعلمين، لتحقيق الالتزام والانضباط، وتفعيل خطة الأنشطة التربوية والخطة الدراسية والمناهج وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من انتظام الشرح داخل الفصول وكذا الالتزام بخطة توزيع البرامج الدراسية، ومتابعة استلام الكتب أولا بأول مع التأكيد على الدور الهام للإشراف المدرسي.