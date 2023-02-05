أسعار الفائدة على شهادة «الأمان» من البنك الزراعي

كشف البنك المركزي المصري، عن تثبيت سعر الفائدة مؤخرا، بعد إيقاف العمل بشهادة الـ25%، وبدأ العملاء البحث عن أسعار الفائدة الجديدة على شهادات الادخار الثلاثية «الأمان» من البنك الزراعي، مع أول يوم عمل بعد قرار البنك المركزي تثبيت الفائدة.

أسعار الفائدة الجديدة على شهادات الادخار الثلاثية

مدة الشهادة: 3 سنوات

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 و1000 و5000 و10000 و50000 و100000، ونصف مليون، ومليون جنيه.

- العائد على الشهادة: 10.5%.

- دورية صرف العائد: شهريًا ويحسب من تاريخ يوم شراء الشهادة.

- استرداد الشهادة: بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الإصدار طبقا للقيم الاستردادية المحددة بالبنك.

- الاقتراض: بشروط ميسرة في حدود 80% من القيمة الاسمية للشهادة.

مميزات شهادة الادخار الثلاثية «الأمان»

- الشهادة اسمية ولا تصرف قيمتها إلا لصاحبها.

- إمكانية الشراء دون حد أقصى.

- إمكانية استرداد قيمة الشهادة في أي وقت بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار طبقا للقيم الاستردادية المحددة بمعرفة البنك.

- الشراء من أي من فروع البنك.

- قيمة الشهادة وما تدره من عائد وكذا قيمة استردادها أو استحقاقها معفاة من أنواع الضرائب على الدخل.

- إمكانية الاقتراض بضمان شهادة الادخار بشروط ميسرة وفقا للقواعد التي يقرها البنك.

- يمكن إصدار الشهادة بأسماء القصر حتى بلوغهم السن القانوني مع ادخار العائد أو صرفه من الحساب.

- إمكانية إضافة قيمة العائد المستحق إلى الحساب الجاري أو التوفير حسب رغبة العميل.

- إمكانية إضافة قيمة الشهادة عند استردادها إلى الحساب الجاري أو التوفير حسب رغبة العميل.

- يتم فتح حساب جارٍ أو التوفير حسب رغبة العميل.

- إمكانية حفظ الشهادة لدى البنك.

قرار البنك المركزي بتثبيت الفايدة

وأعلن البنك المركزي، الخميس الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، لتبقى عند مستويات ديسمبر الماضي دون تغيير، 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.