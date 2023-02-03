أسعار الفائدة على شهادة «أمان المصريين» من البنك الأهلي بعد قرار المركزي

يواصل البنك الأهلي المصري، تقديم مجموعة من المنتجات البنكية للمواطنين، التي تحقق لهم عائد مادي مضمون، على رأس هذه المنتجات شهادات الادخار، حيث أعلن البنك عن أسعار الفائدة الجديدة على الشهادات بعد إيقاف التعامل بشهادات الـ 25%.

وترصد «الوطن»، خلال هذه السطور أسعار الفائدة الجديدة على شهادة ادخار أمان المصريين من البنك الأهلي، بعد إعلان أسعار الفائدة الجديدة.

شهادة أمان المصريين

- فئة الشهادة: 500 جنيه مصري ومضاعفاتها ويلتزم العميل بالحد الأقصى للشراء مبلغ 2500 جنيه مصري.

- مدة الشهادة: 3 سنوات تسري اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- العائد على الشهادة: 13% عائد ثابت طوال مدة الشهادة ويستحق صرفه في نهاية المدة.

- الاقتراض: يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادة أو إصدار بطاقات الائتمان بأنواعها بضمان الشهادة.

مميزات أخرى للشهادة

- الشهادة إسمية ولا يجوز تداولها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها.

- يتم قصر شراء الشهادات على العميل بصفته الشخصية ولا يجوز الشراء بتوكيل أو على سبيل الهبة والتبرع، ولا يجوز إصدارها مشتركة.

- يتمتع العميل صاحب الشهادة بتغطية تأمينية على الحياة وفقا للشروط والقواعد العامة لوثيقة التأمين.

استرداد الشهادة:

يجوز استرداد الشهادة في أي وقت وفقًا لرغبة العميل بقيمتها الإسمية دون الالتزام بفترة 6 أشهر على أن يتم إضافة تلك القيمة للعميل على بطاقة الدفع مقدما Prepaid أو محفظة Wallet Mobile أو حساب العميل حالة احتفاظه بحساب بالبنك.

قرار البنك المركزي

وأعلن البنك المركزي، الخميس 2 فبراير 2023، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، لتبقى عند مستويات ديسمبر الماضي دون تغيير، 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.