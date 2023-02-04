أسعار الفائدة على الشهادة الثلاثية من البنك الزراعي بعد قرار «المركزي»

يقدم البنك الزراعي المصري، إلى عملائه، باقة متنوعة من الأوعية الادخارية، تمكنهم من الحصول على عائد مادي ثابت ومضمون، بعد الإعلان عن أسعار جديدة للفائدة على المنتجات المصرفية، التي يتم الإعلان عنها كل شهر، أو عقب كل اجتماع للبنك المركزي.

ونستعرض مميزات الشهادة الثلاثية «الأمان» ذات العائد الثابت، من البنك الزراعي المصري، بعد قرار البنك المركزي تثبيت الفائدة.

شهادة الادخار الثلاثية «الأمان» من البنك الزراعي

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- فئات الشهادة: 500، 1000، 5 آلاف، 10 آلاف، 50 ألفا، 100 ألف، نصف مليون، مليون جنيه.

- العائد على الشهادة: 10.5%

- دورية صرف العائد: شهريا، وتحسب من تاريخ يوم شراء الشهادة.

- استرداد الشهادة: بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الإصدار، طبقا للقيم الإسترداديه المحددة بالبنك.

- الاقتراض: بشروط ميسرة في حدود 80% من القيمة الإسمية للشهادة.

مميزات شهادات الإدخار الثلاثية «الأمان»

- الشهادة اسمية ولا تصرف قيمتها إلا لصاحبها.

- إمكانية الشراء بدون حد أقصى.

- إمكانية استرداد قيمة الشهادة في أي وقت بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار، طبقاً للقيم الاسترداديه المحددة بمعرفة البنك.

- الشراء من أي فرع من فروع البنك.

- قيمة الشهادة وما تدره من عائد، وكذا قيمة استردادها أو استحقاقها معفاة من كل أنواع الضرائب على الدخل.

- إمكانية الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة، وفقاًً للقواعد التي يقرها البنك.

- يمكن إصدار الشهادة بأسماء القصر حتى بلوغهم السن القانوني، مع إدخار العائد أو صرفه من الحساب.

- إمكانية إضافة قيمة العائد المستحق إلى الحساب الجاري أو التوفير حسب رغبة العميل.

- إمكانية إضافة قيمة الشهادة عند استردادها إلى الحساب الجاري أو التوفير حسب رغبة العميل.

- يتم فتح حساب جارى أو التوفير حسب رغبة العميل.

- إمكانية حفظ الشهادة لدى البنك.

- استخراج بدل فاقد للشهادة في حالة تعرضها للسرقة أو الفقد أو التلف.

- يحق للعميل طلب بطاقة إلكترونية (ATM)، وفقاً للشروط والأحكام.

- يحدد العميل هل تجدد الشهادة أم لا عند نهاية مدتها، عند التعاقد.

قرار البنك المركزي بتثبيت الفايدة

كان البنك المركزي، قد قرر يوم الخميس الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، لتبقى عند مستويات ديسمبر الماضي، دون أي تغيير، بنسبة 16.25% للإيداع، و17.25% للإقراض.