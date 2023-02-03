أسعار الفائدة على شهادة «الحصاد» من البنك الزراعي بعد قرار المركزي

تواصل البنوك المختلفة، الإعلان عن الأسعار الجديدة للفائدة على المنتجات المصرفية، والتي يجرى إعلانها كل شهر أو عقب كل اجتماع للبنك المركزي المصري، وبعد إيقاف التعامل بشهادات الـ25%.

ويقدم البنك الزراعي، مجموعة متنوعة من المنتجات المصرفية، بما يتناسب مع شرائح المجتمع المختلفة لإتاحة فرصة الحصول على عائد مرتفع من خلال استثمار المدخرات في تلك المنتجات، من بينها شهادات الادخار.

وترصد «الوطن»، خلال هذه السطور، مميزات شهادة ادخار «الحصاد»، من البنك الزراعي المتاحة للمواطنين في الوقت الحالي.

شهادة ادخار «الحصاد» من البنك الزراعي

- فئة الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- دورية صرف العائد: شهري يحتسب من تاريخ يوم العمل التالي لشراء الشهادة.

- الاقتراض بضمان الشهادة: بشروط ميسرة في حدود %80 من القيمة الأسمية للشهادة.

- يحتسب عائد مدين يزيد %2 عن سعر الشهادة.

مميزات شهادة الحصاد من البنك الزراعي

- الشهادة أسمية ولا تصرف قيمتها إلا لصاحبها.

- إمكانية الشراء بدون حد أقصى.

- إمكانية استرداد قيمة الشهادة في أي وقت بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار طبقاً للقيم الاستردادية المحددة بمعرفة البنك.

- الشراء من أي فرع من فروع البنك.

- قيمة الشهادة وما تدره من عائد وكذا قيمة استردادها أو استحقاقها معفاة من كافة أنواع الضرائب على الدخل.

- إمكانية الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة وفقاًً للقواعد التي يقرها البنك.

- يمكن إصدار الشهادة بأسماء القصر حتى بلوغهم السن القانوني مع ادخار العائد أو صرفه من الحساب.

- إمكانية إضافة قيمة العائد المستحق إلى الحساب الجاري أو التوفير حسب رغبة العميل.

- إمكانية إضافة قيمة الشهادة عند استردادها إلى الحساب الجاري أو التوفير حسب رغبة العميل.

- يتم فتح حساب جارى أو التوفير حسب رغبة العميل.

- إمكانية حفظ الشهادة لدى البنك.

- يتم استخراج بدل فاقد للشهادة في حالة تعرضها للسرقة أو الفقد أو التلف.

- يحق للعميل طلب بطاقة إلكترونية (ATM) وفقاً للشروط والأحكام.

- يحدد العميل هل تجدد الشهادة أم لا عند نهاية مدتها وذلك عند التعاقد.

قرار البنك المركزي بتثبيت الفايدة

وأعلن البنك المركزي، الخميس 2 فبراير 2023، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، لتبقى عند مستويات ديسمبر الماضي دون تغيير، 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.